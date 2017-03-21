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11:14 (мск), источник: ИА Башинформ

22 и 23 марта в трех районах Уфы временно отключат воду

УФА, 21 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило о плановом отключении воды из-за проведения ремонтных работ 22 и 23 марта.

22 марта в Калининском районе с 10 до 20 часов отключат холодную воду у следующих потребителей: ул. Черниковская, 3/1, 5/1, 9, 9/1; ул. Калинина, 76, 78, 80, 81, 82, 82а, 82/1, 83, 84, 87; ул. Черниковская, 7/1.

В Советском районе 22 марта с 10 до 22 часов без холодной воды останутся жильцы домов на проспекте Октября, 13, 13/1, 15; ул. Халтурина, 57, 59.

23 марта в Уфе запланировано четыре отключения холодной воды.

Так, с 10 до 20 часов в Советском районе отключат воду на ул. С. Злобина, 5/1, ул. Баргузинская, 8, а также на ул. Р. Зорге, 40/1, 40/2, 338/1, 38/2, 38/3, 36/2.

В Калининском районе с 10 до 16 часов будет отключена горячая и холодная вода на ул. Вологодская, 17, 19, 19/2, 21, 23; ул. Кольцевая, 204; ул. Ушакова, 68, 70, 74.

В Ленинском районе 23 марта с 11 до 23 часов отключат горячую и холодную воду на ул. Ак-Идель, 3, 4, 6 и ул. Лесозаводская, 1/1.

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