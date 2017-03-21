22 и 23 марта в трех районах Уфы временно отключат воду

22 марта в Калининском районе с 10 до 20 часов отключат холодную воду у следующих потребителей: ул. Черниковская, 3/1, 5/1, 9, 9/1; ул. Калинина, 76, 78, 80, 81, 82, 82а, 82/1, 83, 84, 87; ул. Черниковская, 7/1.

В Советском районе 22 марта с 10 до 22 часов без холодной воды останутся жильцы домов на проспекте Октября, 13, 13/1, 15; ул. Халтурина, 57, 59.

23 марта в Уфе запланировано четыре отключения холодной воды.

Так, с 10 до 20 часов в Советском районе отключат воду на ул. С. Злобина, 5/1, ул. Баргузинская, 8, а также на ул. Р. Зорге, 40/1, 40/2, 338/1, 38/2, 38/3, 36/2.

В Калининском районе с 10 до 16 часов будет отключена горячая и холодная вода на ул. Вологодская, 17, 19, 19/2, 21, 23; ул. Кольцевая, 204; ул. Ушакова, 68, 70, 74.