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11:49 (мск), источник: Вести - Калининград

На Мамоновском направлении меняется расписание пригородных поездов

В связи с началом «дачного» сезона с 1 апреля изменяется периодичность курсирования и расписание движения пригородных поездов, курсирующих в направлении Стрельни и Мамоново, сообщает пресс-служба КЖД.

Так, пригородные поезда до Стрельни будут отправляться с Южного вокзала по понедельникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням в 7:45, из Стрельни в 19:10.

На Мамоновском направлении утренний поезд будет отправляться с Южного вокзала в 9:35. При этом, по понедельникам, пятницам, воскресеньям и праздничным дням он будет следовать до станции Мамоново, по средам и субботам — до станции Ладушкин. Со станции Ладушкин поезд будет отправляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 16:45, из Мамоново — по воскресеньям и праздничным дням в 16:20.

Также на Мамоновском направлении по рабочим дням продолжат курсировать поезда, которые отправляются из Мамоново в 6:15 и 19:36, из Калининграда в 18:00.

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