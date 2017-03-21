На Мамоновском направлении меняется расписание пригородных поездов

Так, пригородные поезда до Стрельни будут отправляться с Южного вокзала по понедельникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням в 7:45, из Стрельни в 19:10.

На Мамоновском направлении утренний поезд будет отправляться с Южного вокзала в 9:35. При этом, по понедельникам, пятницам, воскресеньям и праздничным дням он будет следовать до станции Мамоново, по средам и субботам — до станции Ладушкин. Со станции Ладушкин поезд будет отправляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 16:45, из Мамоново — по воскресеньям и праздничным дням в 16:20.

Также на Мамоновском направлении по рабочим дням продолжат курсировать поезда, которые отправляются из Мамоново в 6:15 и 19:36, из Калининграда в 18:00.