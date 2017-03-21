Boeing 737 нового поколения испытали якутскими морозами
Самолет оставляли на морозе минус 40 градусов Цельсия на 12 часов.
Самолет оставляли на морозе минус 40 градусов Цельсия на 12 часов.
Американский авиастроительный концерн Boeing провел испытания пассажирского самолета Boeing 737 нового поколения в условиях сильных морозов. Репортаж об испытаниях опубликован на канале концерна на YouTube. Испытания лайнера B737 MAX морозом проводились в российском аэропорту Якутска, одном из самых холодных пассажирских аэропортов мира.
По мере разработки авиационная техника проходит несколько этапов испытаний, которые должны показать надежность летательных аппаратов и их приспособленность для работы в тех или иных условиях. Поскольку одни и те же самолеты могут эксплуатироваться как в условиях жаркого климата, так и в сильные морозы, разработчики проверяют их в широком диапазоне температур.
Во время испытаний Boeing 737 MAX ночная температура воздуха достигала минус 40 градусов Цельсия.
После запуска лайнер выполнял испытательные полеты.
В испытаниях использовалось стандартное аэропортовое оборудование, включая вспомогательные машины обогрева. Такие машины имеются во всех аэропортах мира, работающих в морозы. Эти машины оснащены системой подогрева воздуха, который по специальным рукавам подается на шасси, к вспомогательной силовой установке, в двигатели и в отсек бортового оборудования.
Пассажирский самолет Boeing 737 MAX совершил первый полет 30 января 2016 года. Сборка лайнера, совершившего первый полет, завершилась в ноябре 2015 года. Новое поколение семейства B737, впервые представленного в 1967 году, отличается от предыдущего на 20 процентов меньшим потреблением топлива.
На самолеты будут устанавливаться новые турбовентиляторные двигатели LEAP-1B компании CFM International с меньшим удельным расходом топлива. Добиться большей экономичности позволили и
Максимальная взлетная масса B737 MAX 8 составляет 82,2 тонны при длине 39,5 метра и размахе крыла 35,9 метра. Самолет сможет развивать скорость до 842 километров в час и перевозить пассажиров на расстояние до 6,7 тысячи километров. В зависимости от версии лайнеры семейства MAX смогут перевозить от 140 до 220 пассажиров.
Сегодня семейство лайнеров B737 насчитывает уже четыре поколения: B737, B737 Classic, B737 NG и B737 MAX.
Василий Сычёв