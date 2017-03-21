Boeing 737 нового поколения испытали якутскими морозами

Американский авиастроительный концерн Boeing провел испытания пассажирского самолета Boeing 737 нового поколения в условиях сильных морозов. Репортаж об испытаниях опубликован на канале концерна на YouTube. Испытания лайнера B737 MAX морозом проводились в российском аэропорту Якутска, одном из самых холодных пассажирских аэропортов мира.

По мере разработки авиационная техника проходит несколько этапов испытаний, которые должны показать надежность летательных аппаратов и их приспособленность для работы в тех или иных условиях. Поскольку одни и те же самолеты могут эксплуатироваться как в условиях жаркого климата, так и в сильные морозы, разработчики проверяют их в широком диапазоне температур.

Самолет с выключенными системами оставляли на морозе на 12 часов, после чего проверяли надежность запуска вспомогательной силовой установки и основных двигателей, работу бортовых систем.

Самолет с выключенными системами оставляли на морозе на 12 часов, после чего проверяли надежность запуска вспомогательной силовой установки и основных двигателей, работу бортовых систем.

В испытаниях использовалось стандартное аэропортовое оборудование, включая вспомогательные машины обогрева. Такие машины имеются во всех аэропортах мира, работающих в морозы. Эти машины оснащены системой подогрева воздуха, который по специальным рукавам подается на шасси, к вспомогательной силовой установке, в двигатели и в отсек бортового оборудования.

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX совершил первый полет 30 января 2016 года. Сборка лайнера, совершившего первый полет, завершилась в ноябре 2015 года. Новое поколение семейства B737, впервые представленного в 1967 году, отличается от предыдущего на 20 процентов меньшим потреблением топлива.

На самолеты будут устанавливаться новые турбовентиляторные двигатели LEAP-1B компании CFM International с меньшим удельным расходом топлива. Добиться большей экономичности позволили и V-образные законцовки крыла.

Максимальная взлетная масса B737 MAX 8 составляет 82,2 тонны при длине 39,5 метра и размахе крыла 35,9 метра. Самолет сможет развивать скорость до 842 километров в час и перевозить пассажиров на расстояние до 6,7 тысячи километров. В зависимости от версии лайнеры семейства MAX смогут перевозить от 140 до 220 пассажиров.

Сегодня семейство лайнеров B737 насчитывает уже четыре поколения: B737, B737 Classic, B737 NG и B737 MAX.

Василий Сычёв