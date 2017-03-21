Собираемость за капремонт в Иркутской области увеличилась на 10%
Собираемость платежей в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области в 2016 году составила 73%, это примерно на 10% больше, чем за предыдущий год.
Собираемость платежей в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области в 2016 году составила 73%, это примерно на 10% больше, чем за предыдущий год.
Об этом на
Всего с начала сбора платежей собираемость собственников жилья — физических лиц достигала 63,81%, муниципалитетов (за неприватизированные квартиры) — 78,78%, региональной власти (за жилье, находящееся в собственности региона) — 70,99%, федеральные власти (в том числе Минобороны России) — 49,07%.