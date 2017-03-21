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11:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

Собираемость за капремонт в Иркутской области увеличилась на 10%

Собираемость платежей в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области в 2016 году составила 73%, это примерно на 10% больше, чем за предыдущий год.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции 20 марта 2017 года рассказал гендиректор ФКР Денис Быков. По его словам, общая собираемость, с учётом долгов, накопленных с 1 сентября 2014 года, составила 64,83%.

Всего с начала сбора платежей собираемость собственников жилья — физических лиц достигала 63,81%, муниципалитетов (за неприватизированные квартиры) — 78,78%, региональной власти (за жилье, находящееся в собственности региона) — 70,99%, федеральные власти (в том числе Минобороны России) — 49,07%.

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