Собираемость за капремонт в Иркутской области увеличилась на 10%

Об этом на пресс-конференции 20 марта 2017 года рассказал гендиректор ФКР Денис Быков. По его словам, общая собираемость, с учётом долгов, накопленных с 1 сентября 2014 года, составила 64,83%.

Всего с начала сбора платежей собираемость собственников жилья — физических лиц достигала 63,81%, муниципалитетов (за неприватизированные квартиры) — 78,78%, региональной власти (за жилье, находящееся в собственности региона) — 70,99%, федеральные власти (в том числе Минобороны России) — 49,07%.