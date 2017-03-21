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11:30 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге приведут в порядок дублер Сибирского тракта

Где колея на колее.

Источник: УралИнформБюро

В 2017 году в столице Урала в рамках программы комплексного развития Екатеринбургской городской агломерации отремонтируют 49 участков. На эти цели уйдет 1 миллиард 344 миллиона рублей из областной казны, 200 миллионов выделят федеральные власти, 82 миллиона — городская администрация.

Как рассказал «Уралинформбюро» заместитель председателя комитета благоустройства мэрии Виктор Юровицких, дорожники приведут в порядок дублер Сибирского тракта, небезопасный из-за колеи. Еще один знаковый объект — проспект Ленина от улицы 8 Марта до Московской.

Кроме того, в ожидании мундиаля подрядчики продолжат работы по маршрутам следования «футбольных» групп.

В списке запланированных к ремонту — ВИЗ-бульвар, 8 Марта, Кирова, Татищева, Крауля, Мельникова, Крылова, Анри Барбюса, Ключевская, Токарей, Гурзуфская и Долорес Ибаррури. Дорожники выйдут на Малышева, Попова, Хомякова, Серафимы Дерябиной, Карла Либкнехта, Свердлова, Челюскинцев, Бебеля, Халтурина, Радищева. В перечень включены также Кировградская, Шварца, Фестивальная, 22-го Партсъезда, 40-летия Октября, Старых Большевиков и Донбасская.

«49 объектов — это, конечно, недостаточно. В прошлом году мы ремонтировали 64 объекта на 1 миллиард 400 миллионов рублей. В Екатеринбурге необходимо ежегодно ремонтировать 16% дорог. Это значительный объем, в настоящий момент мы его не достигли, но мы приближаемся к третьей его части», — прокомментировал Юровицких.

Конкурсы по выбору подрядчиков пройдут в апреле, работы должны быть завершены к 15 октября. Детальные графики подготовят позже.

Всего Свердловская область получит в рамках программы в 2017 году 1 миллиард 200 миллионов рублей из федеральной казны. Из них 1 миллиард пойдет на обновление региональных трасс.

Программа рассчитана до 2025 года. В течение 2017 — 2018 годов запланированы менее капиталоемкие работы. Речь идет о ремонте и капремонте улиц. Затем, в период с 2019 по 2025 годы, дорожники приступят к реконструкции участков. На какие именно отрезки выделят средства, пока неизвестно. Кроме того, в рамках программы будут обновлены светофоры, а также размещены искусственные неровности.

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