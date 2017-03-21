Халиков: Снос «хрущевок» по московской схеме потребует дополнительных бюджетных средств

По мнению Премьер-министра система расселения и сноса хрущевок, безусловно, экономически целесообразна для Москвы, из-за высокой цены на землю. В этих условиях, проще снести старое здание и построить новый дом. С точки зрения рынка это выгодно всем. Для других городов России (в том числе для Казани), эта схема будет нуждаться в дополнительных финансовых вливаниях.

Ильдар Халиков также акцентировал свое внимание для преобразования городского пространства и строительства новых объектов недвижимости стоит рассматривать коммерческие проекты. «У нас есть не только хрущевки, но и дома XVIII — XIX века, расположенные в хороших местах, которые могли бы быть расселены и использоваться для строительства новых домов. Опыт такой у Казани есть. Я считаю, что эту работу можно и нужно продолжить в Казани и ряде других городов. Но чем меньше город, тем сложнее это делать коммерчески», — сообщил он.