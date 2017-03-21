МС-21 из Иркутска представят на международной выставке LIMA-2017 в Малайзии

Новый пассажирский самолет МС-21 из Иркутска представит корпорация «Иркут» на международной выставке LIMA-2017, которая проходит с 21 по 25 марта в Малайзии. Также посетители смогут увидеть истребители и учебные самолеты. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу компании.

«На стенде ОАК будут представлены модели самолетов всей продуктовой линейки корпорации “Иркут”: истребитель Су-30СМЭ, учебные самолеты Як-130 и Як-152, новый пассажирский лайнер МС-21», — говорится в сообщении.

Пилотажная группа «Русские Витязи» впервые за рубежом России продемонстрирует новую программу на самолетах Су-30СМ. Пилоты Королевских ВВС Малайзии выполнят показательные полеты на истребителях Су-30МКМ.