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11:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

МС-21 из Иркутска представят на международной выставке LIMA-2017 в Малайзии

Посетители также смогут увидеть истребители и учебные самолеты корпорации «Иркут».

Источник: IrkutskMedia.ru

Новый пассажирский самолет МС-21 из Иркутска представит корпорация «Иркут» на международной выставке LIMA-2017, которая проходит с 21 по 25 марта в Малайзии. Также посетители смогут увидеть истребители и учебные самолеты. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу компании.

«На стенде ОАК будут представлены модели самолетов всей продуктовой линейки корпорации “Иркут”: истребитель Су-30СМЭ, учебные самолеты Як-130 и Як-152, новый пассажирский лайнер МС-21», — говорится в сообщении.

Пилотажная группа «Русские Витязи» впервые за рубежом России продемонстрирует новую программу на самолетах Су-30СМ. Пилоты Королевских ВВС Малайзии выполнят показательные полеты на истребителях Су-30МКМ.

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