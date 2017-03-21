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11:40 (мск), источник: Вести Приморье

Темпы роста цен на продукты снизились в Приморье

В Приморье снизились темпы роста цен на рыбу, лук и карамель, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, по данным Росстата индекс потребительских цен на все продовольственные товары в Приморье в феврале ниже всероссийского — 100,9%.

«Наблюдается снижение темпов роста цен на мороженую рыбу — на 3,3%, сельдь соленую — на 0,7%, маргарин — на 0,2%, карамель — на 0,1%, капусту белокочанную — на 1%, лук репчатый — на 0,7%», — сказали специалисты.

Предприятия торговли продолжают применять дифференцированный подход к установлению минимальных торговых надбавок.

«Почти 900 магазинов края снижают торговые надбавки на социально значимые продукты и повышают их на товары премиум класса. Информация о наличии в продаже таких товаров должна размещаться при входе в магазин, в торговом зале, у кассы», — добавили они.

Отметим, стоимость минимального набора продуктов питания в феврале составила 5 095 рублей.

Напомним, что минимальный набор продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, включает 33 продовольственных товара. В крае проводится работа по недопущению необоснованного роста их стоимости.

Под руководством Губернатора Приморья Владимира Миклушевского создана и работает краевая комиссия по продовольственной безопасности и импортозамещению. Один из результатов ее работы — формирование в краевом предприятии Госпродагентство запаса продуктов питания для реализации населению и торговым точкам по доступным ценам.

Жители края о фактах резкого повышения цен на продовольственные товары могут сообщить по телефону «горячей линии»: 8 (423) 2−215−803, 2−215−804.

Кроме того, по поручению главы края во всех муниципальных образованиях проведена работа по увеличению количества продовольственных ярмарок, на которых приморцы могут приобрести продукты в широком ассортименте по доступным ценам.

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