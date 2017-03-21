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12:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске до конца мая определят дома для расселения

В Иркутске до конца мая 2017 года определят многоквартирные дома пониженной комфортности, которые могут быть признаны аварийными и подлежащими сносу, и могут быть расселены в рамках развития застроенных территорий.

Об этом 21 марта 2017 года сообщила пресс-служба администрация города со ссылкой на заявление заместителя председателя комитета по градостроительной политике Ольги Ивановой на совещании с представителями строительной отрасли.

«Проблема с аварийными домами в Иркутске стоит очень остро. Сегодня в реестре более 450 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. И только часть из них может быть расселена через развитие застроенных территорий. Такой механизм очень актуален и позволяет решать несколько задач. Во-первых, обеспечение граждан новыми квартирами, во-вторых, предоставление строителям новых площадок. В результате это дает возможность обновить и улучшить в целом облик города», — отметил вице-мэр Иркутска Иван Носков.

По информации комитета по градостроительной политике, развитие застроенных территорий — это механизм, который предусматривает расселение и ликвидацию многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, через привлечение средств частных инвесторов. Использование такого механизма реализуется в Иркутске с 2012 года. За этот период заключено девять договоров на расселение 174 домов общей площадью 68,6 тыс.кв.м. На сегодня полностью расселено 47 жилых объектов. Кроме этого, в мае планируется проведение еще четырех аукционов по расселению 39 домов общей площадью более 84 тыс.кв.м в Свердловском, Октябрьском и Правобережном округах.

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