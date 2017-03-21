«Массандра» собирается запустить производство шампанского

«Когда-то “Массандра” славилась шампанским, так как в состав комбината входили предприятия, которые его производили. К примеру, “Новый Свет”. Однако на нынешних мощностях завода игристые вина никогда не выпускались. Начать их производство — это одна из задач, над которыми работает наша команда», — приводит предприятие слова Павленко.

По словам гендиректора, сейчас на массандровской винодельне в Гурзуфе идет созревание собственного игристого — вино будет готово летом. Это особый вид игристого — жемчужное, его приготовят из винограда «мускат белый».

Кроме того, как отметила Павленко, уже весной шампанское под маркой «Массандры» сойдет с конвейера Севастопольского винодельческого завода. Работа виноделов двух предприятий началась еще в августе 2016 года.