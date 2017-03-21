Минсельхоз России обвинил Турцию в нарушении правил ВТО

«Вы знаете, что наш ближайший сосед — Турция, на нашем зерне, грубейшее нарушение всех правил ВТО, за последние 15 лет выстроила мощнейшую, субсидированную со стороны государства мукомольную отрасль, и заняла все арабско-азиатские рынки, которые только могла, мы этого не делали и поэтому продолжаем продавать зерно, а не муку», — сказал он.

Левин также рассказал, что износ основных фондов оборудования пищевой и перерабатывающей промышленности превышает 50% по всей стране.

Замминистра отметил, что «годами не обновлявшееся оборудование на предприятиях привело к тому, что прекращено производство отечественного оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности».

Левин заявил, что объём производства муки в России с 2013 по 2016 год снизился на 1,5%, объём производства хлеба и хлебобулочных изделий снизился за тот же период почти на 3%.