Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!»
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Россия отказалась выделить $2 млн фонду ООН
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Внук Дональда Трампа сломал ногу
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
8Тайский День слона
10Освобожденная Пальмира
1185-летие Наины Ельциной
12:04 (мск), источник: RNS

Минсельхоз России обвинил Турцию в нарушении правил ВТО

Турция выстроила на российском зерне мукомольную отрасль, нарушая правила ВТО, заявил заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин, выступая на слушаниях в Госдуме.

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
В Турции объяснили ввод пошлины на импорт российской пшеницы

«Вы знаете, что наш ближайший сосед — Турция, на нашем зерне, грубейшее нарушение всех правил ВТО, за последние 15 лет выстроила мощнейшую, субсидированную со стороны государства мукомольную отрасль, и заняла все арабско-азиатские рынки, которые только могла, мы этого не делали и поэтому продолжаем продавать зерно, а не муку», — сказал он.

Левин также рассказал, что износ основных фондов оборудования пищевой и перерабатывающей промышленности превышает 50% по всей стране.

Замминистра отметил, что «годами не обновлявшееся оборудование на предприятиях привело к тому, что прекращено производство отечественного оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности».

Левин заявил, что объём производства муки в России с 2013 по 2016 год снизился на 1,5%, объём производства хлеба и хлебобулочных изделий снизился за тот же период почти на 3%.

Комментарии
18
Sergey
Совершенно верно! Ничто не мешало и не мешает РФ, так же продавать на внешние рынки не голый полуфабрикат, а готовую продукцию. И к чертям договорённости по ВТО, по сути систему сдерживания товаров в интересах отдельной группы лиц.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Константин
Причём тут дружеское расположение? Томатный поток итак практически перекрыт! Ты читай речь о чём! Нужно не на турок кивать, а развивать, а для начала ХОТЯ БЫ модернизировать СВОЮ перерабатывающую промышленность! Думай своей головой, а не лозунгами!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Константин
Да, тут турки снова не сплоховали, молодцы, "фак зе систем".
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия и Турция взяли курс на потепление
10 августа 2016© Ньюстюб
Шойгу: у РФ и Японии общие угрозы безопасности
Госсекретарь США приедет в Россию, но пропустит заседание НАТО
В правительстве задумались над возвращением налога с продаж
Соучастника теракта на Дубровке приговорили к 19 годам колонии
Кобзон рад, что Киев может запретить Самойловой въезд в страну
Моника Беллуччи станет ведущей Каннского фестиваля
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
Спорт
Разогнать команду: как прошел сезон и что делать биатлонистам В воскресенье в Холменколлене завершился розыгрыш Кубка мира
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении» Такое заявление певец сделал в эфире «Первого канала» в рамках шоу «Пусть говорят»
Недвижимость
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Все новостройки в России сделают энергоэффективными
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь