Туристов на Средний Урал будут заманивать едой
На событийных мероприятиях будут продвигать региональные продукты питания.
На событийных мероприятиях будут продвигать региональные продукты питания.
На международном туристском форуме «Большой Урал», который пройдет в Екатеринбурге
Участники действа изучат
По словам директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, сегодня регион пытается найти новые подходы к развитию гастрономического туризма на Урале: «Это новое для нас направление, которое мы начали впервые обсуждать с коллегами в прошлом году, а в этом году пригласили к дискуссии федеральных экспертов». Среди участников форума — Наталья Черепанова («Фестиваль барбекю»), Наталья Ларионова (фестиваль «Малахитовая шкатулка»), Евгений Горенбург («Старый Новый рок» и «Ночь музыки»), Лилия Гундырева («Ирбитская ярмарка»).
Стоит также отметить, что VI международный фестиваль барбекю в Екатеринбурге был признан финалистом «Russian Event Awards» как «лучшее событие в области гастрономического туризма».