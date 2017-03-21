Туристов на Средний Урал будут заманивать едой

На международном туристском форуме «Большой Урал», который пройдет в Екатеринбурге 7—8 апреля , обсудят тему развития в Свердловской области гастрономического туризма.

Участники действа изучат нормативно-правовую базу организации общепита, обсудят — как «присоединить» к событийным мероприятиям региональные продукты питания и продвигать гастрономические уральские бренды. Кроме того, представители сферы гостеприимства, туризма и общепита рассмотрят вопросы безопасности этих услуг для потребителя.

По словам директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, сегодня регион пытается найти новые подходы к развитию гастрономического туризма на Урале: «Это новое для нас направление, которое мы начали впервые обсуждать с коллегами в прошлом году, а в этом году пригласили к дискуссии федеральных экспертов». Среди участников форума — Наталья Черепанова («Фестиваль барбекю»), Наталья Ларионова (фестиваль «Малахитовая шкатулка»), Евгений Горенбург («Старый Новый рок» и «Ночь музыки»), Лилия Гундырева («Ирбитская ярмарка»).

Стоит также отметить, что VI международный фестиваль барбекю в Екатеринбурге был признан финалистом «Russian Event Awards» как «лучшее событие в области гастрономического туризма».