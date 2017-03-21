Критика Восточного обхода в Новосибирске привела к созданию рабочей группы

«Важно прийти к общему мнению, учесть позицию жителей, в том числе и Нижней Ельцовки, по всем возникающим вопросам. Строительство автодороги от Кольцово до Академгородка с последующим выходом на Восточный обход и Бердское шоссе призвано решить проблему внутригородского транзита, в первую очередь, в Советском районе, а также обеспечить возможность жителям всего областного центра максимально беспрепятственно выезжать на федеральные трассы», — отметил Раков.

По словам и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Евгения Ракова, создание рабочей группы стало необходимым для урегулирования возникающих вопросов по строительству автодорог, необходимых для связи микрорайонов Советского района Новосибирска, а в целом и всего города, с Восточным обходом и Бердским шоссе, а впоследствии и с Южным обходом.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области будет создана рабочая группа по вопросам строительства Восточного обхода. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, в ее обязанности будет входить урегулирование вопросов строительства Восточного обхода города Новосибирска и автодорог областного центра, которые обеспечивают связь микрорайонов с обходом и Бердским шоссе.

Совещание с заинтересованными сторонами по вопросу создания рабочей группы уже запланировано. Предполагается, что в нее войдут представители Минтранса региона и общественного совета при нем, ФУАД, Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, Сибирского государственного университета путей сообщения, экологи, юристы, жители Нижней Ельцовки, Академгородка и другие.

Отметим, что необходимость создания такой группы, которая бы занялась урегулированием возникающих вопросов и противоречий, назрела давно. Еще осенью 2016 года общественный активист Владимир Кириллов, рассуждая о необходимости и целесообразности строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске, говорил о проблеме, связанную со строительством Восточного обхода. Кириллов говорил о том, что в ближайшей перспективе Академгородку грозит паралич движения. И случится это после запуска первой и второй очереди Восточного обхода.

Общественный совет по транспорту Новосибирской области в конце октября 2016 года передал председателю комиссии по городскому хозяйству Игорю Кудину письмо, в котором отмечалось, что «поскольку в причине данной ситуации имеется стратегический просчет при проектировании федерального объекта — Восточного обхода, Росавтодор и Минтранс РФ ведут работу по поиску решений. Мы неоднократно встречались с главой Росавтодора Романом Старовойтом, в последнее время для решения проблемы подключилось руководство ФАНО, СО РАН, депутаты Заксобрания и Государственной думы. Одним из оптимальных вариантов решения проблемы является строительство, так называемого “Южного транзита”, от перспективной развязки Восточного обхода в районе Кольцово, со строительством автомагистрали между Нижней Ельцовкой и Академгородком, со строительством мостового перехода в направлении Юного Ленинца, с развязками в районе Бердского и Советского шоссе, и выходом на Ордынское кольцо и дорогу на Толмачево в районе поста ГИБДД около Хилокского ранка».

Кроме того, жители Нижней Ельцовки уже выступили против решения регионального Минтранса пустить развязку Восточного обхода через их микрорайон. 18 марта они вышли на митинг, выступая против транзита через Нижнюю Ельцовку в любом виде — как по ул. Лососечной, так и по лесной территории; против сброса трафика от Восточного обхода через Советский район в любом виде.

До этого жители микрорайона уже встречались с чиновниками, чтобы решить конфликт интересов, но найти общее для всех решение так и не получилось.

Ранее стало известно, что власти рассматривают в качестве основного варианта сброса трафика с Восточного обхода именно территорию Нижней Ельцовки. Как только жители микрорайона узнали об этом, начали собирать подписи против строительства дороги, которая должна будет в будущем соединить Восточный обход с Бердским шоссе. Второй вариант — пустить сброс трафика через лес, минуя жилую застройку, также не встретил одобрения людей, которые выступили против вырубки деревьев.

Отметим, что Восточный обход представляет собой автодорогу протяженностью 80 километров в объезд города Новосибирска с развязками и мостами. Она в перспективе должна соединить Северный обход, Гусинобродское шоссе и федеральную трассу М-52 «Чуйский тракт». Задача Восточного обхода — разгрузить южный и восточный въезды в Новосибирск и освободить городские магистрали от транзитного транспорта. Строительство обхода финансируется из федерального бюджета, без участия областного бюджета.