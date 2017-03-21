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16:52 (мск), источник: Prokazan.ru

В октябре в Казани начнется строительство мусоросжигательного завода

Строительство мусоросжигательного завода в Казани начнется в октябре текущего года. Об этом сообщил премьер-министр РТ Ильдар Халиков в ходе заседания Госсовета РТ.

Источник: Prokazan.ru

Сообщается, что строить завод будут недалеко от полигона ТБО «Восточный». Планируется, что он начнет свою работу уже в первой половине 2021 года.

 — Мусоросжигательный завод будет перерабатывать 550 тысяч тонн отходов в год, вырабатывать 5 МВт электроэнергии, — говорится в тексте доклада.

Инвестором заявлена компания «РТ-инвест» — дочернее подразделение госкорпорации «Ростех». Под строительство завода необходимо не менее 5 гектаров.

 — Строительство завода у полигона «Восточный» обусловлено несколькими факторами. Во-первых, «небольшое плечо» для перевозки отходов из города и возможность захоронения излишков золы в санитарной зоне полигона. Во-вторых, наличие подъездных путей. В-третьих, есть техническая возможность приема 50−60 МВт электроэнергии, полученной от сжигания мусора на подстанции 10 кВ «Константиновка» «Сетевой компании», — отмечено в докладе.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ от Татарстана Фатих Сибагатуллин предложил построить мусоросжигательный завод не в Самосырово, а в Боровом Матюшино.

Ранее в сети появилась петиция с просьбой перенести строительство мусоросжигательного завода подальше от Казани. В конце прошлого года стало известно, что правительство России утвердило проект строительства на территории страны пяти мусоросжигающих заводов. Четыре из них построят до 2023 года в Московской области, один — в Казани.

Всего на строительство мусоросжигательных заводов планируется потратить 150 миллиардов рублей, из которых по 60 миллиардов рублей составят кредиты российских и иностранных банков, а 30 миллиардов рублей предоставит консорциум инвесторов. Планируется, что на проект не будут тратить средства из федеральных или региональных бюджетов.

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