В октябре в Казани начнется строительство мусоросжигательного завода
Строительство мусоросжигательного завода в Казани начнется в октябре текущего года. Об этом сообщил
Строительство мусоросжигательного завода в Казани начнется в октябре текущего года. Об этом сообщил
Сообщается, что строить завод будут недалеко от полигона ТБО «Восточный». Планируется, что он начнет свою работу уже в первой половине 2021 года.
— Мусоросжигательный завод будет перерабатывать 550 тысяч тонн отходов в год, вырабатывать 5 МВт электроэнергии, — говорится в тексте доклада.
Инвестором заявлена компания «РТ-инвест» — дочернее подразделение госкорпорации «Ростех». Под строительство завода необходимо не менее 5 гектаров.
— Строительство завода у полигона «Восточный» обусловлено несколькими факторами.
Напомним, ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ от Татарстана Фатих Сибагатуллин предложил построить мусоросжигательный завод не в Самосырово, а в Боровом Матюшино.
Ранее в сети появилась петиция с просьбой перенести строительство мусоросжигательного завода подальше от Казани. В конце прошлого года стало известно, что правительство России утвердило проект строительства на территории страны пяти мусоросжигающих заводов. Четыре из них построят до 2023 года в Московской области, один — в Казани.
Всего на строительство мусоросжигательных заводов планируется потратить 150 миллиардов рублей, из которых по 60 миллиардов рублей составят кредиты российских и иностранных банков, а 30 миллиардов рублей предоставит консорциум инвесторов. Планируется, что на проект не будут тратить средства из федеральных или региональных бюджетов.