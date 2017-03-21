Свинокомплекс в Серове проверяет Генпрокуратура

Управление Генпрокуратуры РФ в УрФО по следам публикаций «Уралинформбюро» проводит проверку строящегося свинокомплекса в Серове. На сайте ведомства размещено обращение замгенпрокурора РФ Юрия Пономарева к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой принять меры по недопущению нарушений закона.

«Согласно опубликованным данным, у застройщика (АО «Серовский завод ферросплавов» — прим. редакции) отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект строительства, что входит в противоречие с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

Вместе с тем, о наличии комплекса нерешенных проблем, связанных с накоплением, обеззараживанием и размещением отходов, образуемых в процессе функционирования подобного производства, сообщено Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу, — говорится в документе.

«Учитывая изложенные обстоятельства, а также принимая во внимание, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2017 № 7 текущий год объявлен Годом экологии, убедительно прошу Вас принять в рамках установленной компетенции необходимые меры, направленные на неукоснительное соблюдение требований федерального законодательства и недопущение возможных прав граждан в сфере обеспечения экологической безопасности», — резюмирует Юрий Пономарев.

Уралинформбюро с осени 2016 года наблюдает за реализацией проекта свинокомплекса на 250 тысяч голов на территории Серовского городского округа. Есть основания полагать, что челябинские олигархи Александр Аристов и Юрий Антипин получили разрешение на строительство мегафермы без проведения экологической экспертизы. А между тем после запуска объект под флагом мясной империи «Ариант» будет ежесуточно выдавать около 80 железнодорожных цистерн экскрементов.

Ранее в Серовской городской прокуратуре, куда поступил запрос «Уралинформбюро» на имя заместителя Генпрокурора РФ Юрия Пономарева, не нашли оснований для отмены разрешения на строительство, выданного администрацией Серова.

Ситуация изменилась после того, как «Уралинформбюро» представило в Управление Генпрокуратуры РФ в УрФО прецедентные судебные решения из других регионов, отменяющие выдачу разрешений на строительство свинокомплексов без экологической экспертизы. Кроме того, агентством был направлен запрос с просьбой о проверке серовского объекта в Департамент Росприроднадзора по УрФО. 1 марта 2017 года от него был получен ответ о передаче «информации о предполагаемом нарушении законодательства» в Генпрокуратуру.

Следует отметить, что обращение к губернатору Свердловской области появилось на сайте Управления Генпрокуратуры в УрФО накануне визита в Екатеринбург Юрия Чайки.