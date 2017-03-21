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13:28 (мск), источник: NewsKo

В Перми продают гостиницу «Центральная» за 280 млн руб

Как стало известно «Новому компаньону», в Перми в понедельник, 20 марта, на продажу была выставлена гостиница «Центральная» на ул. Сибирская, 9 в Перми.

Восьмиэтажное здание общей площадью 5,5 тыс. кв. м вместе с земельным участком 0,15 га оценено в 280 млн руб. Продажей здания занимается агентство недвижимости «Перспектива».

На сегодняшний день гостиница работает по двум направлениям: офисному и гостиничному. При этом офисные помещения заняты арендаторами на 100%. Земельный участок находится в долгосрочной аренде.

Напомним, впервые здание гостиницы было выставлено на продажу в мае 2015 года. Тогда владелец здания Игорь Веселков планировал выручить от его продажи 282 млн руб.

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