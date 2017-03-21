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16:23 (мск), источник: Новая Кубань

Инспекция ОНФ назвала худшие дороги в Краснодаре

Больше всего в реконструкции нуждается улица Новороссийская.

Краснодар. 21 марта — Новая Кубань. К такому выводу пришла инспекция Общероссийского народного фронта. В этом месяце ее участники проверяют все главные и второстепенные улицы краевой столицы.

Худшими названы следующие улицы: Тургенева, Комарова, Есенина и Новороссийская.

Почти все дороги, которые не получили одобрения, уже внесены в генплан города.

Всего до конца этого года планируется поставить на ремонт 42 улицы.

Стоить отметить, что члены ОНФ с января этого года проверяют дороги в городах по всей России. Поэтому итоговую оценку магистрали Краснодара получат только тогда, когда будут осмотрены все запланированные в рамках инспекции дороги. Данную информацию озвучили в эфире канала «Кубань 24».

Комментарии
1
Сергей Зауглов
Дали попиариться на злободневной теме непонятно каким путинским холуям. Как будто без их вшивой комиссии ни граждане, ни власти городские об этом не знали!
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