Инспекция ОНФ назвала худшие дороги в Краснодаре

Краснодар. 21 марта — Новая Кубань. К такому выводу пришла инспекция Общероссийского народного фронта. В этом месяце ее участники проверяют все главные и второстепенные улицы краевой столицы.

Худшими названы следующие улицы: Тургенева, Комарова, Есенина и Новороссийская.

Почти все дороги, которые не получили одобрения, уже внесены в генплан города.

Всего до конца этого года планируется поставить на ремонт 42 улицы.

Стоить отметить, что члены ОНФ с января этого года проверяют дороги в городах по всей России. Поэтому итоговую оценку магистрали Краснодара получат только тогда, когда будут осмотрены все запланированные в рамках инспекции дороги. Данную информацию озвучили в эфире канала «Кубань 24».