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12:26 (мск), источник: Noi.md

В Молдове будут штрафовать за низкие цены на сигареты

В Молдове будут штрафовать продавцов за низкие розничные цены на сигареты, если они окажутся меньше установленных на них минимальных ориентировочных цен, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

Это предусматривают поправки в Закон о госбюджете на 2017 г., принятые парламентом в окончательном чтении. Согласно изменениям, предложенным депутатами Олегом Рейдманом и Штефаном Крянгэ, в Молдове цена продажи в розницу сигарет с фильтром или без фильтра не может быть ниже уровня установленных минимальных ориентировочных цен на них.

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Предусмотрено, что розничная продажа сигарет с фильтром и без фильтра по ценам, которые ниже установленных минимальных ориентировочных цен на них, будет наказываться штрафом в размере 50% от стоимости соответствующих сигарет на складе в момент контроля, за исключением запасов сигарет с фильтром и без фильтра,

Это предусматривают поправки в Закон о госбюджете на 2017 г., исходя из минимальной ориентировочной цены на них, но не менее 1 тыс. леев.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 г. в Молдове были введены минимальные ориентировочные розничные цены на продажу сигарет с фильтром и без него. В частности, уровень минимальной ориентировочной цены продажи сигарет с фильтром составляет 16 леев за пачку, а сигарет без фильтра — 7 леев.

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