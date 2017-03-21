В Молдове будут штрафовать за низкие цены на сигареты

Это предусматривают поправки в Закон о госбюджете на 2017 г., принятые парламентом в окончательном чтении. Согласно изменениям, предложенным депутатами Олегом Рейдманом и Штефаном Крянгэ, в Молдове цена продажи в розницу сигарет с фильтром или без фильтра не может быть ниже уровня установленных минимальных ориентировочных цен на них.

Предусмотрено, что розничная продажа сигарет с фильтром и без фильтра по ценам, которые ниже установленных минимальных ориентировочных цен на них, будет наказываться штрафом в размере 50% от стоимости соответствующих сигарет на складе в момент контроля, за исключением запасов сигарет с фильтром и без фильтра,

Это предусматривают поправки в Закон о госбюджете на 2017 г., исходя из минимальной ориентировочной цены на них, но не менее 1 тыс. леев.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 г. в Молдове были введены минимальные ориентировочные розничные цены на продажу сигарет с фильтром и без него. В частности, уровень минимальной ориентировочной цены продажи сигарет с фильтром составляет 16 леев за пачку, а сигарет без фильтра — 7 леев.