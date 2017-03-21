Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW

Автомобильный конвейер на заводе концерна BMW в немецком Мюнхене остановился на 40 минут из-за двух сборщиков, находившихся на работе в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. Рабочие, парализовавшие работу завода, являются выходцами из Польши.

По информации таблоида, инцидент произошел еще в начале марта, однако известно о нем стало лишь сейчас. Издание отмечает, что ущерб может составлять до миллиона евро.

Известно, что двух рабочих без сознания обнаружили коллеги по сборочному цеху и тут же вызвали «скорую помощь». Экспертиза показала, что в крови одного из них был алкоголь, другой принял амфетамин. Кроме того, оба сборщика употребили синтетическую курительную смесь.

Как сообщил изданию представитель автоконцерна, убытки в результате вынужденной остановки конвейера равны «сумме с пятью нулями».

Отмечается, что подобный инцидент произошел впервые в истории BMW.