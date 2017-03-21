Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
По вине двух сборщиков конвейер немецкого автопроизводителя простаивал почти 40 минут.
По вине двух сборщиков конвейер немецкого автопроизводителя простаивал почти 40 минут.
Автомобильный конвейер на заводе концерна BMW в немецком Мюнхене остановился на 40 минут
По информации таблоида, инцидент произошел еще в начале марта, однако известно о нем стало лишь сейчас. Издание отмечает, что ущерб может составлять до миллиона евро.
Известно, что двух рабочих без сознания обнаружили коллеги по сборочному цеху и тут же вызвали «скорую помощь». Экспертиза показала, что в крови одного из них был алкоголь, другой принял амфетамин. Кроме того, оба сборщика употребили синтетическую курительную смесь.
Как сообщил изданию представитель автоконцерна, убытки в результате вынужденной остановки конвейера равны «сумме с пятью нулями».
Отмечается, что подобный инцидент произошел впервые в истории BMW.