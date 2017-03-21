Новый бассейн в Перми построит ООО «Первая Консалтинговая Компания»

На сайте госзакупок опубликован протокол рассмотрения единственной заявки в аукционе. В соответствии с законом, заказчик — МКУ «Управление технического заказчика», предложит заключить контракт на подряд «Первой Консалтинговой Компании».



Напомним, в конце февраля мэрия объявила аукцион на строительство плавательного бассейна по ул. Сысольская, 10/5. Заказчик оценил работы в 91,2 млн рублей. На строительство объекта отводится год со дня заключения контракта. Разработкой проектной документации для строительства объекта занималось ООО «УралСтройГарант». Проектно-сметная и рабочая документация обошлись бюджету Перми в 3,5 млн руб.



ООО «Первая Консалтинговая Компания», зарегистрирована по адресу Пермь, ул. Николая Островского, д.59/1. Гендиректор компании Александр Матченя. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Размер уставного капитала 10 тыс. руб. Компания принимала участие в 21 тендере из них выиграла 11. Большую часть работ компания выполняла на территории Коми-Пермяцкого округа. По неофициальной информации ООО аффилировано экс-депутату Законодательного собрания Пермского края Станиславу Черепанову.