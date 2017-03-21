Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, кто заменит Егора Дружинина в шоу «Танцы»
Тренировки предложили заменить вибрацией всего тела
Строительные материалы в России ухудшились
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Внук Дональда Трампа сломал ногу
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
РФ заявляет о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41 – СМИ
Депутат Рады о вероятном развале РФ: Готовы отряды
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
8Тайский День слона
16Неслабый пол
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
13:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Новый бассейн в Перми построит ООО «Первая Консалтинговая Компания»

Участвовать в торгах на строительство плавательного бассейна в Закамске захотела лишь одна компания. Конкурсная комиссия рассмотрев обе части заявки, поданной ООО «Первой Консалтинговой Компанией», одобрила документы.

На сайте госзакупок опубликован протокол рассмотрения единственной заявки в аукционе. В соответствии с законом, заказчик — МКУ «Управление технического заказчика», предложит заключить контракт на подряд «Первой Консалтинговой Компании».

Напомним, в конце февраля мэрия объявила аукцион на строительство плавательного бассейна по ул. Сысольская, 10/5. Заказчик оценил работы в 91,2 млн рублей. На строительство объекта отводится год со дня заключения контракта. Разработкой проектной документации для строительства объекта занималось ООО «УралСтройГарант». Проектно-сметная и рабочая документация обошлись бюджету Перми в 3,5 млн руб.

ООО «Первая Консалтинговая Компания», зарегистрирована по адресу Пермь, ул. Николая Островского, д.59/1. Гендиректор компании Александр Матченя. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Размер уставного капитала 10 тыс. руб. Компания принимала участие в 21 тендере из них выиграла 11. Большую часть работ компания выполняла на территории Коми-Пермяцкого округа. По неофициальной информации ООО аффилировано экс-депутату Законодательного собрания Пермского края Станиславу Черепанову.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
РАН выбрала безвластие
Россия договорилась о погашении последнего долга СССР
Минсельхоз России обвинил Турцию в нарушении правил ВТО
В Минфине отвергли идею о возвращении налога с продаж
Путин призвал избавить россиян от хамства в поликлиниках
Кобзон рад, что Киев может запретить Самойловой въезд в страну
В КНДР сняли видео об уничтожении авианосца США
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
Спорт
Разогнать команду: как прошел сезон и что делать биатлонистам В воскресенье в Холменколлене завершился розыгрыш Кубка мира
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении» Такое заявление певец сделал в эфире «Первого канала» в рамках шоу «Пусть говорят»
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь