В Башкирии названы отрасли с самыми большими зарплатами

Средний показатель по зарплате в Башкортостане составил в январе текущего года 26 760 рублей. Это на 6,4 процента больше, чем год назад.

Как отмечают статистики, роста зарплаты удалось достичь в большинстве отраслей региона.

На первом месте зарплатного рейтинга — предприятия, занятые производством нефтепродуктов. Средняя зарплата в них — 64 770 рублей (+4,3 процента к январю 2016 года).

На второй строчке самых высокодоходных отраслей предприятия по добыче полезных ископаемых — 43 410 рублей.

Замыкают тройку лидеров предприятия, занимающиеся производством прочих транспортных средств и оборудования, а также те, кто занят производством химических веществ и химических продуктов — 39 661 и 39 633 рубля, соответственно.

В Топ-5 по зарплате также вошли предприятия сферы «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» (33 975 рублей) и «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (32 843 рубля).

Самая низкая зарплата в Башкортостане по итогам января этого года — на предприятиях, занимающихся производством мебели, — 12 132 рубля. Это на 15,5 процента меньше, чем год назад.

В пятерку самых низкодоходных также вошли: «Производство одежды» (13 887 рублей); «Лесоводство и лесозаготовки» (14 034 рубля); «Производство кожи и изделий из кожи» (14 555 рублей) и «Деятельность гостиниц и предприятий общепита» (15 530 рублей).