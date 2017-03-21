На Дону будут перерабатывать до пяти тысяч тонн медицинских отходов

400 миллионов рублей собирается инвестировать фирма из Швейцарии, которая уже реализовала похожий проект в Санкт-Петербурге. В Ростове-на-Дону появится отдельное представительство.

Как рассказали «РГ» в региональном Агентстве инвестиционного развития, для перерабатывающего комплекса выделяется участок 0,38 гектара в юго-восточной промышленной зоне Мясниковского района.

Отходы будут сначала стерилизовать при температуре 134 градуса, потом измельчать и прессовать, после чего вывозить на полигон для захоронения вместе с обычными твердыми отходами.

Известно, что в канализацию и почву региона за год попадает до пяти миллионов литров токсичного дезинфектанта (противомикробного вещества, используемого в качестве дезинфекции).

Больницы и поликлиники тратят немалые средства на первичное обеззараживание мест, куда свозятся медотходы, приобретение специальных пакетов и контейнеров, а также доплату сотрудникам за работу с дезинфицирующими веществами. Но это не дает стопроцентной безопасности. По мнению специалистов, невозможно полностью проконтролировать качество дезинфицирующего средства и полностью ли оно уничтожило все микроорганизмы. Поэтому в планах инвестора — работать непосредственно с лечебными учреждениями региона. Для этого в них установят холодильники для временного накопления медотходов. Для доставки отходов на перерабатывающие предприятия будет закуплен спецтранспорт.