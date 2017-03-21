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17:40 (мск), источник: "Российская газета"

На Дону будут перерабатывать до пяти тысяч тонн медицинских отходов

Иностранная компания построит на Дону комплекс утилизации опасных медицинских отходов. Соглашение об этом подписали инвестор и глава региона Василий Голубев на прошедшем Российском экономическом форуме в Сочи.

400 миллионов рублей собирается инвестировать фирма из Швейцарии, которая уже реализовала похожий проект в Санкт-Петербурге. В Ростове-на-Дону появится отдельное представительство.

Как рассказали «РГ» в региональном Агентстве инвестиционного развития, для перерабатывающего комплекса выделяется участок 0,38 гектара в юго-восточной промышленной зоне Мясниковского района.

Отходы будут сначала стерилизовать при температуре 134 градуса, потом измельчать и прессовать, после чего вывозить на полигон для захоронения вместе с обычными твердыми отходами.

Известно, что в канализацию и почву региона за год попадает до пяти миллионов литров токсичного дезинфектанта (противомикробного вещества, используемого в качестве дезинфекции).

Больницы и поликлиники тратят немалые средства на первичное обеззараживание мест, куда свозятся медотходы, приобретение специальных пакетов и контейнеров, а также доплату сотрудникам за работу с дезинфицирующими веществами. Но это не дает стопроцентной безопасности. По мнению специалистов, невозможно полностью проконтролировать качество дезинфицирующего средства и полностью ли оно уничтожило все микроорганизмы. Поэтому в планах инвестора — работать непосредственно с лечебными учреждениями региона. Для этого в них установят холодильники для временного накопления медотходов. Для доставки отходов на перерабатывающие предприятия будет закуплен спецтранспорт.

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На создание всей системы утилизации потребуется примерно три года. Но первое производство планируется ввести в эксплуатацию уже в мае 2018-го. Проект включен в перечень «губернаторской сотни», то есть самых актуальных для области. Это и понятно: в Ростовской области ежегодно образуется свыше пяти тысяч тонн опасных и чрезвычайно опасных отходов класса B и D. По данным областного министерства здравоохранения, из них свыше тысячи тонн находится на территории Ростова-на-Дону.

— В нашей больнице проблемы, что делать с медицинскими отходами, нет. Мы их обеззараживаем, для этого есть средства и обученные специалисты. Хотя, конечно, будет лучше, если у тилизация будет централизованной, — говорит главный врач городской больницы N 20 Ростова-на-Дону Юрий Дронов.

В то же время такие возможности есть не во всех больницах и поликлиниках области.

— Медотходы представляют опасность и для персонала медицинских учреждений. Также нельзя исключать риск заражения людей при ручной сортировке и разборе отходов на свалках, — считает заместитель министра здравоохранения области Станислав Беседовский.

Мнение

Валерий Буштырев, главврач Ростовского областного перинатального центра:

— Все отходы — это проблема, особенно биологически вредные. В нашем центре есть возможность их самостоятельно утилизировать. Для этого было приобретено специальное оборудование. С его помощью медицинские отходы становятся обычным мусором, а потом вывозятся на свалку. Но большинство медучреждений области не имеют такого оснащения. При этом грамотная утилизация медотходов — это и здоровая экология, и безопасность людей. К примеру, больному гепатитом человеку сделали укол и не провели обеззараживание иглы, просто выбросили. Если кто-то случайно поранится, то заразится тем же тяжелым недугом.

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