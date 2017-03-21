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13:30 (мск), источник: РБК

Россия договорилась о погашении последнего долга СССР

Минфин подписал соглашение с властями Боснии и Герцеговины о выплате последнего непогашенного долга СССР. В течение 45 дней Россия должна единовременным платежом перечислить этой стране $125,2 млн.

Источник: РИА "Новости"

Министерство финансов России достигло с властями Боснии и Герцеговины соглашения о выплате последнего непогашенного долга СССР, накопившегося в связи с поставками товаров из бывшей Югославии, говорится в поступившем РБК пресс-релизе российского ведомства.

Подписанным 21 марта соглашением предусмотрен пересчет клиринговой задолженности в доллары США и погашение получившейся суммы в течение 45 календарных дней с даты вступления документа в силу.

В результате пересчета сумма обязательств Российской Федерации перед Боснией и Герцеговиной составляет $125,2 млн и подлежит погашению единовременным денежным платежом.
Сергей Сторчак
заместитель министра финансов РФ

В декабре 2016 года правительство России своим распоряжением поручило Минфину провести с представителями Боснии и Герцеговины финальные переговоры об урегулировании долга и подписать от имени правительства соответствующее соглашение.

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В документе, опубликованном тогда на официальном портале правовой информации, оговаривалось, что полученные от России средства будут разделены властями Боснии и Герцеговины между составляющими страну субъектами. При этом $72,59 млн (58% общей суммы) получит Федерация Боснии и Герцеговины, $36,295 млн (29%) — Республика Сербская, $3,755 млн (3%) — самоуправляемый округ Брчко. Оставшиеся $12,5 млн (10%) будут использованы на нужды общегосударственных органов власти Боснии и Герцеговины.

В феврале 2017 года Россия полностью погасила предпоследний долг СССР — задолженность перед Македонией, унаследованную официальным Скопье после распада СФРЮ в виде доли в долге СССР за поставки в страну югославских товаров. По данным Минфина, в счет погашения задолженности в размере $60,6 млн Россия вела поставки в Македонию промышленной продукции российских предприятий, а также оказывала стране «соответствующие услуги».

Комментарии
13
барс
хохлы лошары обкуренные. у них денег нет. все долги отдают землями
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валера малютин
укротроль, троллит россию
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Александр Козырев
Интересная многоходовочка...
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