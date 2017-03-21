Россия договорилась о погашении последнего долга СССР

Министерство финансов России достигло с властями Боснии и Герцеговины соглашения о выплате последнего непогашенного долга СССР, накопившегося в связи с поставками товаров из бывшей Югославии, говорится в поступившем РБК пресс-релизе российского ведомства.

Подписанным 21 марта соглашением предусмотрен пересчет клиринговой задолженности в доллары США и погашение получившейся суммы в течение 45 календарных дней с даты вступления документа в силу.