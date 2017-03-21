Застройщикам «Первого пермского микрорайона» предъявлены иски на 1,4 млрд рублей

Ранее ООО КБ «БФГ-Кредит» входило в топ-100 крупнейших банков России. 27 июля 2016 года у кредитного учреждения была отозвана лицензия, а 23 сентября арбитражный суд Москвы признал его банкротом, назначив конкурсным управляющим госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» («АСВ»).



Иски в Пермь поступили 19 января 2017 года. Первый касается обязательств по кредитному договору от 29 ноября 2013 года, заключенному с ООО «Регион». Одним из шести поручителей выступила его гендиректор Ирина Малыгина. Задолженность оценена в 625,5 млн рублей. Второй иск на 865,2 млн рублей предъявлен заемщику ООО «КамСтройИнвест», взявшему кредит 24 декабря 2014 года. Среди пяти поручителей — директор этой компании Алексей Лобанов.



На предварительные слушания 21 марта ответчики Ирина Малыгина, Алексей Лобанов, Сергей Бабин (владелец и гендиректор ООО «Техпром»), представители других ответчиков — ООО «Регион», ООО «КамСтройИнвест», ООО «Техпром», ООО «УК «Строительные проекты» — не явились. Общая сумма требований к ним составляет 1 490 829 804 рубля 64 копеек.



Прибывшая из Москвы представитель госкорпорации «АСВ» Евгения Пермякова полностью поддержала заявленные требования. Юристы от ООО «Рекон Строй» и конкурсного управляющего ООО «Куб-Стройкомплекс» против иска возразили. Судья Ольга Коневских назначила продолжение предварительных слушаний на 18 мая.



Напомним, с 29 июля 2016 года полиция ведет расследование о мошеннических действиях при строительстве скандально известного «Первого пермского микрорайона». Пострадавшими себя считают около 350 семей.