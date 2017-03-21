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14:43 (мск), источник: ТАСС

Новосибирский поставщик услуг ЖКХ для Минобороны задолжал сотрудникам более 37 млн рублей

Компании выдано предписание с требованием погасить долги до 20 апреля.

НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Государственная инспекция труда в Новосибирской области выявила долги на сумму более 37 млн рублей у местного подразделения компании «ЖКХ», которая является единственным поставщиком коммунальных услуг для Минобороны, сообщила пресс-служба ведомства.

Работодателю выдано предписание с требованием погасить долги до 20 апреля, рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

«В ходе проведения проверки в ОП “Новосибирское” АО ГУ “ЖКХ” выявлена задолженность по заработной плате перед 2509 работниками за 1 месяц на общую сумму 37,18 млн рублей», — говорится в сообщении инспекции.

Руководитель новосибирского подразделения компании Аркадий Егориков отказался комментировать ТАСС по телефону информацию госинспекции.

АО ГУ «ЖКХ» определено распоряжением правительства РФ единственным исполнителем государственных контрактов на поставку и передачу тепловой энергии, оказание услуг водоснабжения и водоотведения, обслуживание казарменно- жилищного фонда и объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры для нужд Минобороны.

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