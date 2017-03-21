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13:21 (мск), источник: NewsKo

Краевые власти выберут регионального оператора по обращению с ТБО в июле

Сегодня на «круглом столе», посвящённом вопросу введения новой схемы обращения с коммунальными отходами в Пермском крае, первый заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края Леонид Мокрушин сказал, что уже в июле планируется провести выбор регионального оператора по обращению с ТБО вместе с последующей проработкой тарифа. Ожидается, что тариф может составить до 100 руб. на каждого жителя Прикамья.

Леонид Мокрушин также пояснил, что министерство планирует заключить контракт с единственным оператором, который будет контролировать вывоз и захоронение бытовых отходов по всему краю. Сумма контракта, предположительно, составит 3,5−4 млрд руб.

При этом участие в конкурсе по выбору оператора будет ограничено. В частности, каждая компания должна будет внести залог в размере 100 млн руб., кроме того у компании-участника конкурса должна быть лицензия на транспортировку и утилизацию ТБО и банковская гарантия в размере 300 млн руб. Сейчас мы видим, что существует риск занижения цены на обеспечение контракта, что может в дальнейшем отразиться на подрядчиках, поэтому мы рассматриваем возможность участия в этом конкурсе специально созданной государственной компании.

После того, как будет определён оператор, планируется создавать межмуниципальные полигоны и мусоросортировочные станции, на которые сначала будут попадать все отходы.

Всего новая схема предусматривает строительство шести полигонов в Березниках, Лысьве, Перми (рядом с полигоном Софроны), Нытвенском районе, Кунгуре и Чайковском, а также 28 мусоросортировочных станций. Строительство объектов будет осуществлено в течение трёх лет с момента заключения концессионного соглашения.

Напомним, прошлая схема включала 16 полигонов, которые после строительства новых будут рекультивированы на условиях софинансирования. Планируется, что эта работа будет проведена за счёт средств муниципалитетов, краевого бюджета и федеральных средств. В новой схеме возможно и участие частных компаний. Так, гендиректор ООО «Буматика» Сергей Чудинов заявил, что компания готова инвестировать собственные средства в установку контейнеров для утилизации опасных отходов.

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