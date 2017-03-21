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13:19 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии начался ямочный ремонт на федеральных трассах

УФА, 21 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. На федеральных трассах на территории Башкортостана с наступлением тепла начался ямочный ремонт с использованием горячих литых асфальтобетонных смесей.

«При соблюдении технологии укладки и уплотнения органоминеральная смесь образует твердую поверхность, способную выдержать нагрузки и работать длительное время. При этом поверхность обладает упругостью, которая позволяет держаться без разрушения от расширения и сжатия, вызванных изменением погоды и перепадом температур», — сообщили в Упрдор «Приуралье».

Помимо этого, в текущем году дорожники должны выполнить работы по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции участков федеральных трасс общей протяженностью 357 км в Башкортостане, Татарстане и Оренбуржье.

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