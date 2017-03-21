В Башкирии начался ямочный ремонт на федеральных трассах

«При соблюдении технологии укладки и уплотнения органоминеральная смесь образует твердую поверхность, способную выдержать нагрузки и работать длительное время. При этом поверхность обладает упругостью, которая позволяет держаться без разрушения от расширения и сжатия, вызванных изменением погоды и перепадом температур», — сообщили в Упрдор «Приуралье».

Помимо этого, в текущем году дорожники должны выполнить работы по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции участков федеральных трасс общей протяженностью 357 км в Башкортостане, Татарстане и Оренбуржье.