Юрий Барзыкин: Пока в проекте курортного сбора больше минусов, чем плюсов

Изначально сбор планировалось ввести с 2017 по 2021 годы на северокавказских курортах. Однако желание присоединиться к эксперименту также высказали Крым, Краснодарский и Алтайский края. Вступить в программу решили и власти Севастополя, но затем передумали. Вслед за ни сомнения в необходимости вводить сбор выразили крымские курорты. В Краснодарском крае тоже готовы отказаться, если сбор будет не налоговым, а административным, и управлять им придется самим территориям, передает «Интерфакс».

«Пока минусов в проекте больше, чем плюсов. Мы полагаем, что практика переговоров и многоуровневых обсуждений поможет нам решить этот вопрос в конструктивном русле. Мы не отрицаем саму идею курортного сбора, но спешка здесь не нужна, надо все просчитать», — рассказал Юрий Барзыкин.

Представители санаторно-курортного комплекса России опасаются, что собирать плату обяжут санатории и это значительно увеличит общую стоимость отдыха. Эксперты считают, что курортный сбор может усугубить проблему низкого уровня доступности санаторного отдыха для россиян.

По данным РСТ, подобный налог уже вводился в начале двухтысячных, но от него отказались из-за сложностей администрирования. Выяснилось, что такой сбор убыточен, если его сумма ниже 500 рублей. Если же ее увеличить, это будет слишком дорого для туристов.

Ранее, мэр Сочи Анатолий Пахомов заявлял, что сумма курортного сбора должна быть небольшой и оплачивать ее нужно единовременно при въезде в город.