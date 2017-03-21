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17:47 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани планируется ввести новую систему горячего водоснабжения

К началу нового отопительного сезона в Казани планируется ввести новую систему горячего водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, для обеспечения подогрева воды вместо 105 центральных тепловых пунктов (ЦТП) будут использоваться индивидуальные для каждого дома. Их установят в рамках программы капитального ремонта.

Отметим, что процесс перехода на индивидуальные тепловые пункты (ИТП) ведется в Казани с 2012 года. В рамках пилотного проекта на ИТП переведены 244 жилых дома и 20 социальных объектов.

Сегодня при поддержке президента РТ Рустама Минниханова в Казани формируется программа модернизации горячего водоснабжения. Для этого в жилых домах проводятся собрания собственников жилья. В 168 домах такие собрания уже прошли в очной форме.

 — К началу отопительного сезона планируется оборудовать все дома города ИТП, которые должны быть установлены в процессе капитального ремонта. В то же время ЦТП «Татэнерго» будут закрыты и выведены из эксплуатации. На данный момент предстоит переоборудовать более 1,3 тысяч объектов, 180 из которых являются бюджетными учреждениями, — отмечено в сообщении.

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