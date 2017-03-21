Около 1,5 млн. тонн зерна планируется получить в Нижегородской области в 2017 году

«Это амбициозная задача. Ее же мы ставим и перед районами. Но, хочу отметить, что не поставив эту задачу, тяжело к двигаться к ее выполнению», — отметил он.

Кроме этого, как добавил Бархатов, планируется также получить 210 тыс. тонн сахарной свёклы, 350 тыс. тонн картофеля (ещё 500 тыс. тонн будет произведено в личных секторах) и 36,5 тыс. тонн овощей.

Всего, как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства региона, планируется сформировать 1,138 млн. га посевных площадей. «Это уровень прошлого года. Тем не менее, по некоторым культурам есть увеличение. Так, на 2 тыс. га планируется увеличить площадь посевных площадей для яровых и зерновых культур, на 4 тыс. га — площадь посева сахарной свёклы. Всего же площадь ярового сева составит 637 тыс. га, из которых 397 тыс. га — это яровые и зерновые культуры», — сказал замминистра.

В заключение Бархатов отметил, что в рамках весенне-полевых работ планируется использовать не менее 15% элитных семян. Кроме этого, планируется приобрести не менее 10 тыс. тонн минеральных удобрений (6,8 тыс. тонн уже закуплено).

В целом, как резюмировал замминистра, на 21 марта готовность к проведению весенне-полевых работ составляет 88%.

Напомним, что в регионе уже осенью была поднята зябь на площади 317 тыс. га.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области создаст 16 сельскохозяйственных кооперативов для приемки продукции у частников.