Жители Прикамья могут потерять взносы на капремонт

Пермяки могут потерять свои взносы за капремонт. В начале марта у Татфондбанка отозвали лицензию. Те ТСЖ, которые вносили средства на счета этого банка, могут лишиться накоплений, сообщает газета «Известия».

ТСЖ как юридическое лицо может получить свои средства лишь в третью очередь. В приоритете на возврат денег стоят физические лица и индивидуальные предприниматели.

«По законодательству, средства, размещённые на спецсчетах, ничем не защищены. Для того, чтобы не лишиться своих “кровных” денег, ТСЖ, да и УК тоже надо выбирать банки с большой долей государственного участия», — прокомментировал эту ситуацию Александр Зотин, председатель правления ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт».

По его сведениям, более 90% пермских ТСЖ разместили взносы на капремонт на счетах Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка. Но и эти кредитные организации, считает Александр, не гарантированы от банкротства.