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13:55 (мск), источник: АиФ Челябинск

Восемь живых кур из Казахстана не пустили в Челябинскую область

Специалистами выявлено нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки.

Сотрудники Россельхознадзора по Челябинской области и пограничного управления ФСБ России по Челябинской области отправили назад в Казахстан 107 тонн поднадзорной продукции и 8 голов живой птицы.

18—19 марта в пунктах предварительного уведомления «Бугристое» возле Троицка и «Николаевка» близ села Варна Челябинской области было досмотрено и отправлено обратно 7 грузовых автомашин из Казахстана:

20 тонн пшеницы фуражной, 80 тонн жмыха льняного, 7 тонн зерноотходов и без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы 8 голов птицы домашней.

Пшеница и зерноотходы следовали в Москву, жмых льняной в корм животным — в Воронежскую и Челябинскую области, живая птица — в поселок Первомайский Агаповского района Челябинской области. Но пункта назначения груз не достиг.

«У всех 7 машин не было соответствующих документов. За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных и продукции животноводства правонарушители (которыми признаны водители фур) привлечены к административной ответственности. Каждому из водителей выписан штраф в размере 3 000 рублей. Если бы в машине при перевозке был хозяин груза, то сумма штрафа для владельца груза составила бы порядка 30 000 рублей», — пояснила пресс-секретарь челябинского Россельхознадзора Наталья Нахтигаль корреспонденту «АиФ-Челябинск».

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