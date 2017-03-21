Восемь живых кур из Казахстана не пустили в Челябинскую область

Сотрудники Россельхознадзора по Челябинской области и пограничного управления ФСБ России по Челябинской области отправили назад в Казахстан 107 тонн поднадзорной продукции и 8 голов живой птицы.

1 8—19 марта в пунктах предварительного уведомления «Бугристое» возле Троицка и «Николаевка» близ села Варна Челябинской области было досмотрено и отправлено обратно 7 грузовых автомашин из Казахстана:

20 тонн пшеницы фуражной, 80 тонн жмыха льняного, 7 тонн зерноотходов и без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы 8 голов птицы домашней.

Пшеница и зерноотходы следовали в Москву, жмых льняной в корм животным — в Воронежскую и Челябинскую области, живая птица — в поселок Первомайский Агаповского района Челябинской области. Но пункта назначения груз не достиг.