Восемь живых кур из Казахстана не пустили в Челябинскую область
Специалистами выявлено нарушение
Специалистами выявлено нарушение
Сотрудники Россельхознадзора по Челябинской области и пограничного управления ФСБ России по Челябинской области отправили назад в Казахстан 107 тонн поднадзорной продукции и 8 голов живой птицы.
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20 тонн пшеницы фуражной, 80 тонн жмыха льняного, 7 тонн зерноотходов и без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы 8 голов птицы домашней.
Пшеница и зерноотходы следовали в Москву, жмых льняной в корм животным — в Воронежскую и Челябинскую области, живая птица — в поселок Первомайский Агаповского района Челябинской области. Но пункта назначения груз не достиг.
«У всех 7 машин не было соответствующих документов. За нарушение