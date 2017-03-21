Челябинскому электротранспорту выделили 50 миллионов рублей

МУП «ЧелябГЭТ» получит финансовую поддержку в размере 50 миллионов рублей из средств, запланированных на социальные нужды, такое решение приняли депутаты Челябинской городской думы, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

По словам заместителя главы города по дорожному хозяйству Владимира Алейникова, необходимость перераспределения средств бюджета вызвана тем, что электрический транспорт признан приоритетным. С начала года выпуск троллейбусов и трамваев вырос на 5%, что повлекло рост затрат на электроэнергию примерно на 2,5 миллиона рублей в месяц.

Средства предлагается выделить через управление транспорта в виде целевой субсидии, чтобы они были использованы строго по назначению. При этом чиновник не смог точно сказать, на какое время хватит выделенных денег, однако выразил надежду, что большую часть суммы предприятие сможет оплатить из выручки.

Отметим, что по данным «АиФ-Челябинск» сумма долга МУП «ЧелябГЭТ» перед энергетиками с начала 2017 года выросла до 74 миллионов рублей.