Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не изменил своего мнения об участии инвалидов в телешоу
Чай спасает от старческого слабоумия
«Мое же мне привезли»: реакция Путина на подарок Додона
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
РФ заявляет о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41 – СМИ
Депутат Рады о вероятном развале РФ: Готовы отряды
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
8Тайский День слона
16Неслабый пол
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
13:49 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинскому электротранспорту выделили 50 миллионов рублей

Средства пойдут на погашение долгов за электроэнергию.

МУП «ЧелябГЭТ» получит финансовую поддержку в размере 50 миллионов рублей из средств, запланированных на социальные нужды, такое решение приняли депутаты Челябинской городской думы, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

По словам заместителя главы города по дорожному хозяйству Владимира Алейникова, необходимость перераспределения средств бюджета вызвана тем, что электрический транспорт признан приоритетным. С начала года выпуск троллейбусов и трамваев вырос на 5%, что повлекло рост затрат на электроэнергию примерно на 2,5 миллиона рублей в месяц.

Средства предлагается выделить через управление транспорта в виде целевой субсидии, чтобы они были использованы строго по назначению. При этом чиновник не смог точно сказать, на какое время хватит выделенных денег, однако выразил надежду, что большую часть суммы предприятие сможет оплатить из выручки.

Отметим, что по данным «АиФ-Челябинск» сумма долга МУП «ЧелябГЭТ» перед энергетиками с начала 2017 года выросла до 74 миллионов рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как в Югре распределяют путевки для инвалидов?
Россия договорилась о погашении последнего долга СССР
Минсельхоз России обвинил Турцию в нарушении правил ВТО
В Минфине отвергли идею о возвращении налога с продаж
Путин призвал избавить россиян от хамства в поликлиниках
Кобзон рад, что Киев может запретить Самойловой въезд в страну
В КНДР сняли видео об уничтожении авианосца США
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
Спорт
Разогнать команду: как прошел сезон и что делать биатлонистам В воскресенье в Холменколлене завершился розыгрыш Кубка мира
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении» Такое заявление певец сделал в эфире «Первого канала» в рамках шоу «Пусть говорят»
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь