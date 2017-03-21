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15:36 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Потребители недовольны новым порядком оплаты за общедомовые нужды

Изменение порядка расчёта платы за общедомовые нужды ставит в невыгодные условия добросовестных потребителей.

Поправки приняты на уровне федерации и, по мнению областных чиновников коммунального сектора, требуют корректировки. Детали обсудили на большом совещании, где собрали всех руководителей управляющих компаний Ростовской области.

Руководители управляющих компаний Ростовской области в таком представительном составе в этом году собираются впервые. Все дело в том, что с 1 января по всей стране общедомовые нужды перенесли из коммунальных услуг в жилищные, но самое главное начислять плату за них стали по-другому.

Если раньше на всех жильцов ежемесячно расписывали то, что насчитал общий счетчик, то теперь его показания жильцов не касаются, они обязаны каждый месяц отдавать фиксированную сумму в зависимости от площади квартиры, иными словами платят по нормативу. Норматив у многих оказался выше, чем показания общего счетчика. Проиграли в этой ситуации как раз самые хозяйственные собственники — те, кто навел порядок в домах, внедрил энергосберегающие технологии.

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«Они не хотят терять те преимущества, которые приобрели за это время, за время, в которое привели в порядок своими силами и средствами», — поясняет заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.

Еще один важный момент: если раньше плату за общие нужды получали только те, кто поставляет воду и свет, то теперь разница между общим счетчиком и нормативом идет управляющим компаниям на содержание жилья.

Пенсионерка Любовь Ивановна, например, теперь каждый месяц отдает на общее дело тысячу рублей. Ее соседка Мария Илларионовна тоже не ощутила прибавки к пенсии, все деньги уходят на квартплату.

Если в крупных городах законопроект позволил некоторым управляющим компаниям получить дополнительные деньги с жильцов, то в небольших поставил управленцев в тупик. Личные счетчики до сих пор есть не у всех, собираемость платежей падает и управляющим приходится платить за воду и электричество из своего кармана.

«В связи с этими новшествами никаких доходов управляющая компания не имеет. Есть только убытки», — отмечает директор городской управляющей компании Донецка Виктор Сербов.

В этой ситуации особое значение приобретает договор управления. Областное министерство ЖКХ разработало новую форму, где постарались учесть интересы всех — и жильцов, и управляющих, и тех, кто поставляет ресурс.

«Сейчас в Госдуму уже внесен проект, в соответствии с которым собственники вправе принять решение по оплате коммунальных ресурсов, исходя из показаний общедомовых приборов учета», — комментирует заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.

Именно договор поможет жильцам защитить свои права и платить за то, что они действительно потребили.

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