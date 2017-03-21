На снос сооружений на Нижневолжской набережной выделят 29 млн

Почти 30 млн рублей выделено на снос железобетонных конструкций на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте госзакупок.

Объявлен аукцион по выбору подрядчика для проведения демонтажа объектов, самовольно возведенных ООО «ТрейдПарк». Будут снесены незаконные сооружения от Канавинского моста до переулка Рыбный. Организатором конкурса выступает департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации Нижнего Новгорода.

Заявки на участие принимаются до 5 апреля. Начальная (максимальная) цена контракта — 29 933 478 рублей. Источник финансирования — средства бюджета города на 2017 год.