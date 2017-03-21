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14:01 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

На снос сооружений на Нижневолжской набережной выделят 29 млн

Объявлен аукцион по выбору подрядчика для проведения работ.

Почти 30 млн рублей выделено на снос железобетонных конструкций на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте госзакупок.

Объявлен аукцион по выбору подрядчика для проведения демонтажа объектов, самовольно возведенных ООО «ТрейдПарк». Будут снесены незаконные сооружения от Канавинского моста до переулка Рыбный. Организатором конкурса выступает департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации Нижнего Новгорода.

Заявки на участие принимаются до 5 апреля. Начальная (максимальная) цена контракта — 29 933 478 рублей. Источник финансирования — средства бюджета города на 2017 год.

Напомним, что участок площадью 40 тысяч квадратных метров был предоставлен для строительства торгово-развлекательного центра компании «Трейд Парк». В сентябре 2012 года суд приостановил действия разрешения на строительство, в настоящее время, по данным городской администрации, оно просрочено.

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