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13:51 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси будет упрощена процедура строительства индивидуального жилья

Градостроительный паспорт будет вручать исполком на аукционе или просто при предоставлении участка.

Источник: БЕЛТА

21 марта, Минск /Юлия Огнева — БЕЛТА/. В Беларуси планируется упростить процедуру строительства индивидуального жилья, сообщил сегодня журналистам заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич на выставке «Стройэкспо-2017», комментируя предложения, которые направлены в Администрацию Президента рабочей группой по стимулированию деловой активности, исключению излишних требований к субъектам хозяйствования, совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в строительной сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы предложили упростить процедуру по строительству физическими лицами индивидуального жилья. Так, предполагается, что в существующем жилищном фонде принимать решение по всем вопросам будет главный архитектор района: и по размещению объектов, и по вопросам пожарной и санитарной безопасности, и другим. Новое жилищное строительство будет осуществляться по градостроительным паспортам. Человек не должен знать все требования жилищного кодекса, строительных стандартов. У него будет градостроительный паспорт, в котором будут четко прописаны все его права и обязанности», — отметил Дмитрий Семенкевич.

По его словам, градостроительный паспорт будет вручать исполком на аукционе или просто при предоставлении участка. «Таким образом, мы избежим огромного количества процедур, когда люди за строительством сарая, навеса вынуждены просиживать очереди в исполкомах, получая на него разрешения», — пояснил замминистра.

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