Аренда квартир в Киеве резко подорожает
Эксперты предупреждают о повышении цен на аренду квартир в Киеве на 20%. Среди причин подорожания — окончание отопительного сезона, который бьет по карману украинцев, и Евровидение в столице Украины.
Эксперты предупреждают о повышении цен на аренду квартир в Киеве на 20%. Среди причин подорожания — окончание отопительного сезона, который бьет по карману украинцев, и Евровидение в столице Украины.
Об этом пишет segodnya.ua.
— Сейчас те, кто будет сдавать квартиры, будут поднимать цену на 500 — 1000 гривен, то есть они компенсируют за отопление, — рассказал киевский риэлтор.
По словам специалистов, уже сегодня редко кому удается снимать однокомнатную квартиру в Киеве за 4 тыс. грн. Цены на аренду растут.
Еще одной причиной подорожания эксперты называют — рост спроса на аренду жилья в Киеве.