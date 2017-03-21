Аренда квартир в Киеве резко подорожает

Об этом пишет segodnya.ua.

— Сейчас те, кто будет сдавать квартиры, будут поднимать цену на 500 — 1000 гривен, то есть они компенсируют за отопление, — рассказал киевский риэлтор.

По словам специалистов, уже сегодня редко кому удается снимать однокомнатную квартиру в Киеве за 4 тыс. грн. Цены на аренду растут.

Еще одной причиной подорожания эксперты называют — рост спроса на аренду жилья в Киеве.