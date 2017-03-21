В Минфине отвергли идею о возвращении налога с продаж

«То, что действительно обсуждается — это то, что в ближайшие 2−3 года появится глобальная система учета оборота розничной торговли (контрольно-кассовая техника с онлайн-передачей данных в налоговые органы — прим. ИФ). Это очень мощный инструмент, поскольку пока она внедряется сейчас, мы получаем данные просто о выручке, без конкретизации о том, какая она. После того, как может быть, это случится, будем расшифровывать отчеты кассовых аппаратов, мы получим общую картинку о том, что в стране продается по каким ценам. Этот инструмент можно использовать для разных целей, в том числе, для налогов», — сказал он журналистам.
С 1 февраля 2017 года переход на такую технику стал обязательным для всех точек продаж в отношении вновь регистрируемой техники, с 1 июля 2017 года он станет обязательным в отношении ККТ, применявшейся до февраля 2017 года. Лица, которые ранее не должны были применять КТ, должны будут перейти на новые аппараты с 1 июля 2018 года.
Он подчеркнул, что для начала надо понять, как происходит внедрение ККТ, «то есть не раньше 2019−2020 годов, каков масштаб оборотов, которые будут регистрироваться». Затем, если такое решение будет обсуждаться всерьез, сказал замминистра, нужно будет определиться с тем, «хотим ли мы сохранить круг плательщиков торгового сбора или хотим расширить, и тогда только принимать решение».
Газета «Ведомости» во вторник сообщила, что экономический блок правительства задумался над перспективой возвращения налога с продаж. Этот шаг может стать альтернативой повышению ставки НДС до 22%, которое ранее анонсировал министр финансов Антон Силуанов.
Издание со ссылкой на шестерых федеральных чиновников рассказало, что все решения о налогах будут приняты после мая 2018 года. Речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе в размере 2−3%, поясняют источник. По мнению чиновников, это позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога.