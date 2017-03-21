Власти Дона утвердили новую программу переселения граждан из аварийного жилья
В донском правительстве утвердили новую программу по переселению граждан из аварийного жилья на период с 2017 по 2030 год.
В донском правительстве утвердили новую программу по переселению граждан из аварийного жилья на период с 2017 по 2030 год.
Она коснется домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года.
В программу включены объекты 21 города и муниципального района.
Как сообщает сайт правительства региона, в 2017 году начнутся проводиться подготовительные мероприятия, а уже с 2018 года ежегодно на эти цели из областного бюджета будут направлять по 500 миллионов рублей.