Топливо в Молдове упало в цене

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. В период с 21 марта по 4 апреля максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо снизятся. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Так, со среды бензин марки A-95 подешевеет с 17,83 до 17,34 лея. Цена на «дизель» снизится с 15,62 лея до 15,08 лея.