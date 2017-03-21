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14:20 (мск), источник: Sputnik.md

Топливо в Молдове упало в цене

НАРЭ пересмотрело максимальные цены на топливо: со среды подешевеет «дизель» и бензин марки A-95.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. В период с 21 марта по 4 апреля максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо снизятся. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Так, со среды бензин марки A-95 подешевеет с 17,83 до 17,34 лея. Цена на «дизель» снизится с 15,62 лея до 15,08 лея.

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Согласно новой методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.

Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции, вплоть до отзыва лицензий.

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