Топливо в Молдове упало в цене
НАРЭ пересмотрело максимальные цены на топливо: со среды подешевеет «дизель» и бензин марки A-95.
НАРЭ пересмотрело максимальные цены на топливо: со среды подешевеет «дизель» и бензин марки A-95.
КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. В период с 21 марта по 4 апреля максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо снизятся. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).
Так, со среды бензин марки A-95 подешевеет с 17,83 до 17,34 лея. Цена на «дизель» снизится с 15,62 лея до 15,08 лея.
Согласно новой методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.
В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем
Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции, вплоть до отзыва лицензий.