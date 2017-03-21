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14:18 (мск), источник: Sputnik.md

Граждан Молдовы ждут новые штрафы и начисление пени

До конца марта у граждан Молдовы есть время на то, чтобы привести свои документы в порядок, в противном случае их ждет штраф и начисление пени.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Всего десять дней осталось у граждан Молдовы для того, чтобы приобрести полис обязательного медицинского страхования со скидкой. До 31 марта его можно купить на 50%, а то и 75% дешевле.

Владельцам сельскохозяйственных угодий полис обойдется всего в 1014 леев, что составляет 25% от стоимости полиса медицинского страхования. А учредители индивидуальных предприятий и другие граждане, которые не работают и не застрахованы правительством, могут приобрести полис со скидкой в 50%, то есть за 2028 леев. Оплату можно произвести в отделениях ГП «Почта Молдова» и территориальных агентствах Национальной компании медицинского страхования.

Как отметили в Национальной медицинской страховой компании, после 31 марта гражданам, у которых нет полиса обязательного медицинского страхования, придется платить полную сумму — 4056 леев, штраф и пеню, а страховой статус будет активирован по истечении семи дней с момента оплаты. Люди, которые будут находиться за рубежом в течение более 183 дней, будут платить за полис полную сумму, без штрафных санкций и пени, с активацией страхового статуса с первого дня платежа.

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