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14:24 (мск), источник: VN.ru

3 апреля решится вопрос финансирования четвертого моста через Обь

Будет ли выделен федеральный грант на строительство четвертого моста в Новосибирске, станет известно 3 апреля 2017 года после заседания правительственной комиссии. Об этом сегодня сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на встрече с журналистами.

Пока мы в ожидании главного решения — какому проекту будет выделен грант, — сказал губернатор. — Уже окончательно определено, что 3 апреля должно состоятся заседание правительственной комиссии, которая примет решение о том, кому выделят грант. Рассмотрят три проекта: наш, обход Хабаровска и мост в Тюмени. Проект 4 моста по подготовленности, по эффективности находится на первом месте.

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Владимир Городецкий напомнил, что после принятия решения будут внесены изменения в финансово-экономическую модель. А уже к осени будет определен концессионер, готовый приступить к реализации проекта по строительству моста.

Объем инвестиций в строительство моста (официальное название «Центральный мост» — прим. ред.) составит 49,6 млрд руб., из которых 25,3 млрд руб. — от федерального бюджета, 4 млрд руб. — от регионального, остальное — привлеченные внебюджетные средства.

Напомним, что взаимодействие чиновников правительства и депутатского корпуса по вопросу реализации проекта четвертого моста проходит с большей открытостью.

В августе 2016 года правительством была опубликована проектная документация. После обсуждения планируемых затрат на строительство депутаты горсовета и Заксобрания предложили оптимизировать финансовую модель четвертого моста. После дополнительного анализа экспертов региональная составляющая сократилась почти на 30 млрд руб.

Заявки на конкурс по концессионному соглашению на строительство платного четвертого моста поступили полгода назад от ООО «Северо-Восточная магистраль», ООО «Новосибирская концессионная компания» (в документах местонахождения обеих компаний указана Москва) и ООО «Сибирская концессионная компания» (Новосибирск).

В марте этого года проект разработки концепции строительства четвертого (Центрального) моста через реку Обь получил первую премию в номинации «Региональная инициатива» — Новосибирская область стала лауреатом Национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» на инвестиционном форуме «Сочи-2017».

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