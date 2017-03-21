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14:22 (мск), источник: Om1.ru

Отбор по выполнению капремонта в Омской области прошли только 28% подрядчиков

Региональный Минстрой опубликовал результаты первой ступени отбора подрядчиков, допущенных к выполнению работ по капремонту в регионе и осуществлению строительного контроля.

Источник: Om1.ru

Об итогах предварительного отбора на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, которые могут принимать участие в аукционах по капитальному ремонту многоквартирных домов Омской области, сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

Ведомство провело четыре отбора заявившихся подрядчиков, специализирующихся на оценке технического состояния домов и проектировании объемов работ, капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов, а также отбор организаций по осуществлению строительного контроля.

Пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области:

 — Из 141 заявившихся подрядчиков отбор успешно прошли 39 организаций, а из 8 контролирующих компаний — четыре. Они вошли в реестр добропорядочных подрядных организаций сроком на 3 года. Чаще всего пройти отбор претендентам мешает отсутствие полного объема запрашиваемых документов, нехватка трудового стажа сотрудников, отсутствие необходимого количества персонала и др.

Как добавили в министерстве, 21 марта открылся очередной отбор на включение в реестр, заявки принимают до 12 апреля.

Напомним, с 15 октября 2016 года правительство РФ утвердило новый порядок привлечения подрядчиков к капремонту. Были введены два этапа отбора: сначала областной Минстрой, затем идет электронный аукцион, организованный региональным оператором по капремонту.

Протоколы предварительного отбора можно посмотреть здесь и здесь.

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