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14:43 (мск), источник: Калининград.Ru

На благоустройство части Нижнего озера в Калининграде потратят 42 млн рублей

К ЧМ-2018 власти планируют отремонтировать участок от Дома Советов до первого моста.

Источник: Калининград.Ru

В ближайшее время планируют начать благоустройство Нижнего озера в Калининграде. Об этом сообщил глава Горсовета Андрей Кропоткин на своей странице в «ВКонтакте».

По его словам, в порядок приведут участок от улицы Шевченко до первого моста. На эти цели потратят 42 млн рублей. «Отремонтируют все спуски, установят малые архитектурные формы, освещение поставят, где возможно, и благоустроят велодорожку. Антон Алиханов (врио губернатора региона — прим. Калининград.Ru) настаивает на клинкерной плитке, лучше сделать меньше, но качественнее, чтобы в ближайшее время не возвращаться к этому объекту», — рассказал Кропоткин.

Глава Горсовета также заявил, что территорию вокруг водоёма планируют приводить в порядок в течение двух-трёх лет.

В рамках проекта по формированию городских пространств «КБ Стрелка» по заказу Минстроя разработало специальные стандарты по благоустройству территорий. Калининград попал в список городов, которым выделили средства в 2017 году. Нижнее озеро выбрали из-за близости к будущей программе фан-зоны ЧМ-2018. Замглавы горадминистрации Артур Крупин говорил о том, что работы по благоустройству набережной могут начать в мае 2017 года.

Историко-культурную экспертизу Нижнего озера провёл калининградский архитектор Олег Васютин. С её результатами можно ознакомиться в материале Калининград.Ru.

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