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14:50 (мск), источник: УралПолит.ру

На ремонт екатеринбургских дорог потратят 1,6 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта, ИА УралПолит.Ru. Власти Екатеринбурга намерены потратить 1,6 млрд рублей на ремонт улично-дорожной сети города. Об этом на брифинге 21 марта заявил заместитель председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий.

Источник: РИА "Новости"

Часть суммы — 1,3 млрд рублей будет выделена из областного бюджета, еще 200 млн рублей город получит из федеральной казны в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает корреспондент «УралПолит.Ru», ожидается, что на эти средства будут отремонтированы 49 объектов, включая дублер Сибирского тракта и проспект Ленина от 8 марта до Московской. График работ будет составлен в апреле после заключения контрактов с подрядчиками.

При этом Юровицкий подчеркнул, что для поддержания дорог в хорошем состоянии необходимо ремонтировать примерно 16% объектов улично-дорожной сети, однако удается проводить ремонт лишь третьей части от необходимого количества.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», администрация Екатеринбурга планирует отремонтировать в этом году улицы, по которым в дни проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года будут передвигаться клиентские группы ФИФА.

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