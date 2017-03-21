На ремонт екатеринбургских дорог потратят 1,6 млрд рублей

Часть суммы — 1,3 млрд рублей будет выделена из областного бюджета, еще 200 млн рублей город получит из федеральной казны в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает корреспондент «УралПолит.Ru», ожидается, что на эти средства будут отремонтированы 49 объектов, включая дублер Сибирского тракта и проспект Ленина от 8 марта до Московской. График работ будет составлен в апреле после заключения контрактов с подрядчиками.

При этом Юровицкий подчеркнул, что для поддержания дорог в хорошем состоянии необходимо ремонтировать примерно 16% объектов улично-дорожной сети, однако удается проводить ремонт лишь третьей части от необходимого количества.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», администрация Екатеринбурга планирует отремонтировать в этом году улицы, по которым в дни проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года будут передвигаться клиентские группы ФИФА.