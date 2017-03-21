На ремонт екатеринбургских дорог потратят 1,6 млрд рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта, ИА УралПолит.Ru. Власти Екатеринбурга намерены потратить 1,6 млрд рублей на ремонт
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта, ИА УралПолит.Ru. Власти Екатеринбурга намерены потратить 1,6 млрд рублей на ремонт
Часть суммы — 1,3 млрд рублей будет выделена из областного бюджета, еще 200 млн рублей город получит из федеральной казны в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
Как сообщает корреспондент «УралПолит.Ru», ожидается, что на эти средства будут отремонтированы 49 объектов, включая дублер Сибирского тракта и проспект Ленина от 8 марта до Московской. График работ будет составлен в апреле после заключения контрактов с подрядчиками.
При этом Юровицкий подчеркнул, что для поддержания дорог в хорошем состоянии необходимо ремонтировать примерно 16% объектов
Как ранее писал «УралПолит.Ru», администрация Екатеринбурга планирует отремонтировать в этом году улицы, по которым в дни проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года будут передвигаться клиентские группы ФИФА.