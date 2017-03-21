Сокращенным рабочим уральского завода предложат стать фермерами

Собственник градообразующего предприятия «Уфалейникель» заявил об остановке производства с 1 апреля, сообщили во вторник в правительстве региона.

По предварительным данным, после остановки двух действующих печей предприятия работу потеряют почти две тысячи человек. К началу осени на «Уфалейникеле» останутся чуть более 250 человек, которые будут заняты на обслуживании котельной и мероприятиях по консервации производства.

По данным управления труда и занятости Челябинской области, среди высвобождающихся насчитывается более 400 пенсионеров. Еще 50 человек смогут досрочно выйти на пенсию до конца года, если центры занятости не смогут предоставить им необходимых вакансий. По закону на досрочный выход на пенсию работник может рассчитывать за два года наступления пенсионного возраста. Для остальных высвобождающихся необходимо найти работу в близлежащих городах в Челябинской области.

— Учитывая сложное положение в Верхнем Уфалее, правительство региона разрабатывает программу создания временных рабочих мест. Средства на это могут быть выделены из резерва, — отметил губернатор Борис Дубровский. — В правительство России и федеральное министерство труда и соцзащиты уже направлены наши предложения по подключению механизмов компенсации затрат тем компаниям, которые сформируют на территории городского округа новые рабочие места.

Кроме того, власти региона ведут диалог с инвесторами, готовыми возобновить в моногороде производство, которым занимался «Уфалейникель». Министерство сельского хозяйства Челябинской области по поручению губернатора подключится к оценке перспектив создания на территории городского округа эко-парка и многопрофильного фермерского хозяйства — с такой инициативой вышло руководство моногорода.

Серьезно улучшить социально-экономическую ситуацию могло бы присвоение городу статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Соответствующая заявка, предусматривающая создание более семисот рабочих мест, уже находится на рассмотрении в министерстве экономики РФ. Если она будет одобрена, это станет дополнительным стимулом для привлечения инвесторов, которые получат долгосрочные льготы по социальным выплатам, налогам на имущество, землю и прибыль, отметили в правительстве региона.

С начала года уровень безработицы в Верхнем Уфалее составляет 4,6 процента при среднем показателе по региону в 1,83 процента.