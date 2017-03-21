Тенге вошел в число лидеров роста

Относительным лидером понижения за указанный период стал только китайский юань, подешевевший к доллару всего на 0,54%.

Наталья Мильчакова отметила, что на рынке почти все валюты оказались лидерами роста. Наибольший рост к доллару показали турецкая лира (+2,8%), бразильский реал (+2,37%), российский рубль (+2,35%). Существенно выросли к доллару также венгерский форинт (+1,9%), южноафриканский рэнд (+1,9%), мексиканское песо (+1,2%) и казахстанский тенге (+1,02%). Польский злотый вырос к доллару на 0,96%. А индийская рупия подорожала к доллару менее чем на полпроцента.

Кроме того, за неделю подорожала нефть Brent почти до $51,97 за баррель, или на 1,5%. Об этом пишет Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента «Альпари».

В России поддержку рублю оказали выросшая за неделю цена на нефть, а также оптимистичная оценка перспектив российского рубля Министерством финансов РФ, несмотря на то, что министр финансов назвал рубль «переукрепленным». Курс рубля мог бы укрепиться к доллару еще больше, если бы не негативная статистика о падении промышленного производства в феврале в годовом исчислении на 2,7%. Свою негативную роль здесь сыграл не только сезонный фактор (прошлый год был високосным), но еще и участие России в соглашении с ОПЕК по сокращению добычи нефти с начала текущего года.

В Турции Центральный банк оставил процентную ставку без изменений на уровне 8%. Это стало позитивом для рынка на фоне обострившихся противоречий Турции с Евросоюзом и ожидания референдума по изменениям в конституцию страны.

В Казахстане на курс тенге позитивно повлияли рост цен на нефть, укрепление российского рубля к доллару, а также вышедший на прошлой неделе экспертный обзор исследовательского центра Евразийского Союза ECED, в котором Казахстан был назван самой привлекательной страной Центральной Азии и Южного Кавказа для инвесторов.

По значениям пары доллар/рубль прогноз на уровне 57−58, а по значениям пары евро/рубль — до 61−63 руб./евро. По курсу тенге к доллару ожидания смещаются в сторону диапазона 314−318 тенге за доллар, а по курсу тенге к евро прогноз сохраняется на уровнях в 335−340 тенге за евро.