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14:47 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Нацбанк передал МВФ новый макропрогноз с учетом эффекта от блокады

Национальный банк предоставил обновленные прогнозы для ознакомления МВФ в рамках пересмотра макроэкономических прогнозов программы сотрудничества фонда с Украиной, сообщили в НБУ.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Нацбанк Украины передал МВФ обновленный макроэкономический прогноз на 2017−2018 года с учетом эффекта от блокады Донбасса, прогноз необходим для выделения Киеву нового транша, сообщила во вторник пресс-служба украинского регулятора.

Ранее совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования страны. По данным Минфина Украины, перенос сроков заседания вызван, в том числе, «потребностью в уточнении расчетов по экономическим последствиям» от блокады Донбасса.

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«В Национальном банке состоялось внеочередное заседание комитета по монетарной политике, во время которого были согласованы обновленные прогнозы Национального банка на 2017−2018 года с учетом эффекта торговой блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. В тот же день Национальный банк предоставил соответствующие прогнозы для ознакомления МВФ в рамках пересмотра макроэкономических прогнозов программы сотрудничества фонда с Украиной», — говорится в сообщении.

​В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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