Нацбанк передал МВФ новый макропрогноз с учетом эффекта от блокады

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Нацбанк Украины передал МВФ обновленный макроэкономический прогноз на 2017−2018 года с учетом эффекта от блокады Донбасса, прогноз необходим для выделения Киеву нового транша, сообщила во вторник пресс-служба украинского регулятора.

Ранее совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования страны. По данным Минфина Украины, перенос сроков заседания вызван, в том числе, «потребностью в уточнении расчетов по экономическим последствиям» от блокады Донбасса.