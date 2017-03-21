Китай поможет Челябинской области в подготовке к ШОС и БРИКС
Глава региона Борис Дубровский и генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин обсудили потенциальное сотрудничество.
Глава региона Борис Дубровский и генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин обсудили потенциальное сотрудничество.
Китай поможет Челябинской области в подготовке к саммитам ШОС и БРИКС — глава региона Борис Дубровский и генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин обсудили потенциальное сотрудничество во вторник, 21 марта, передает корреспондент Агентство новостей «Доступ» со ссылкой на
В частности, речь идет о том, что китайские инвесторы примут участие в строительстве объектов к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. «Мы постараемся найти партнеров. Думаю, наше сотрудничество позволит развить экономическую привлекательность Челябинской области», — уточнила Гэн Липин.
Борис Дубровский отметил, что Китайская Народная Республика — стратегический партнер региона. «По предварительным итогам 2016 года, прирост экспорта в Китай оценивается примерно в 35% по отношению к 2015 году. К 2018 году эту цифру планируется удвоить», — отметил Борис Дубровский.
В ходе переговоров затронули тему продвижения возможностей
Блок обсуждаемых на встрече вопросов касался сотрудничества в аграрной сфере. Министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков отметил, что ежегодно регион увеличивает объемы экспорта продуктов питания в Китай. «Мы готовы увеличить поставки в десять раз. Для этого просим помощи китайской стороны в вопросах сертификации готовой продукции, увеличения квот по растительному маслу и муке, а также привлечения резидентов в совместный проект, создаваемый в Челябинской области — парк высоких аграрных технологий», — заявил министр.
Добавим, что в 2017 году запланировано участие делегации Челябинской области в IV