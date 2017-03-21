Сбербанк возьмет комиссию с чужих клиентов за наличные из банкоматов

Источник: Reuters

«Да, конечно, мы будем вводить такую плату, потому что такая возможность появилась», — цитирует Грефа RNS. Международная платежная система Visa с февраля разрешила банкам — владельцам банкоматов брать комиссию с клиента за снятие наличных в их устройствах. До этого комиссию с клиента за снятие наличных с карты могли брать только выпустившие их банки. После чего они самостоятельно рассчитывались с банком, в чьем банкомате их клиент снял деньги. Сбербанку принадлежит самая большая сеть банкоматов в стране — 80 000 из 200 000. В новых тарифах Visa есть оговорка:

брать комиссию с клиента банк сможет только в том случае, если в его банкомате за снятие наличных с карт других систем установлена такая же комиссия

Читайте также Деньги в банкоматах подорожают